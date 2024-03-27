اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2024 08:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

أنباء عن مصرع نجل زعيم تنظيم القاعدة جراء حريق فى منزله باليمن

الأربعاء، 27 مارس 2024 08:00 ص
أنباء عن مصرع نجل زعيم تنظيم القاعدة جراء حريق فى منزله باليمن تنظيم القاعدة - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت مصادر إعلامية ومحلية فى اليمن بأن خالد محمد زيدان، نجل أمير تنظيم القاعدة محمد صلاح الدين زيدان المعروف بـ"سيف العدل"، لقى مصرعه في حريق شب فى منزله بمحافظة مأرب اليمنية.

وكشفت المصادر الإعلامية أنه لقي مصرعه خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان متأثرا بحروق بالغة في جسده نتجت عن محاولته إنقاذ ابنه من حريق شب فى بيته بمديرية الوادي بمحافظة مأرب اليمنية قبيل شهر رمضان، وفقا لصحيفة "المنتصف" وموقع "أنباء جاسم" اليمنيين. ونشرت المصادر صورة وصفتها بـ"الحصرية" تؤكد خبر وفاة خالد محمد صلاح الدين زيدان.

وخلال الأيام الماضية تداول نشطاء محليون أنباء شبه مؤكدة عن وفاة نجل زعيم القاعدة، وأشارت إلى أن خالد كان يعمل ضمن لجنة الإعلام في تنظيم قاعدة نظرا لعدم خبرته بالأمور العسكرية والقيادية. وكان خالد زيدان قد وصل اليمن في العام 2015 فى سن الـ20 من عمره، وفق ما نقلته المصادر ذاتها.







القاعده

داعش

خالد محمد زيدان

مأرب

محمد صلاح الدين زيدان

اليمن

اخبار اليمن




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة