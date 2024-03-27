أطعمة مسموحة وأخرى ممنوعة على مرضى الصداع النصفي

كتبت مروة محمود الياس

الصداع النصفى هو النوع المزعج من آلام الرأس الذي يسبب الكثير من ضعف التركيز وقلة النشاط ويؤثر بشكل عام على نشاط الجسم وقدرته على التعامل مع الضغوط اليومية، فضلا عن أنه يسبب التشوش والتشتت وصعوبة الانتباه، فضلا عن أنه يؤثر بشكل كبير على الشهية وعلى التعامل اليومي الطبيعي بشكل عام.

وفقا لتقرير نشره في موقع ويل اند جود المعني بالصحة العامة والغذاء فهناك الكثير من الأطعمة التي يجب ان تتجنبها عند إصابتك بالصداع النصفي، أو حتى الصداع العادي لأنها تحتوي على نسبة عالية من الترامين، تلك المادة أو الأحماض التي قد تسبب الكثير من الاضطرابات داخل الدماغ منها قد تزيد من فرص الإصابة باضطرابات القلق واضطرابات الاكتئاب أيضا واضطرابات الصداع النصفي، ومن تلك الأطعمة السمك المدخن واللحوم المصنعة.

أما عن الطعام الذي ينصح به وفقا للتقرير لمرضى الصداع النصفى لتخفيف حدة شعورهم بالألم واضطرابات حياتهم اليومية فيمكن الاعتماد على:



منتجات الألبان الصحية الطازجة مثل الحليب الطازج وكذلك الزبادى بكل أنواعه، ومنتجات الألبان الصحية الطازجة مثل الحليب الطازة وكذلك الزبادي بكل أنواعه، فضلا عن الأجبان الصحية غير المخمرة مثل الجبن القريش والجبن الكريمي.

تعد الخضراوات الصحية هي الخيار الأمثل في اي نظام غذائي خاصة إذا كان يعالج شيء ما أو مشكلة ما يعاني منها الإنسان والصداع النصف يحتاج لادخالك للخضراوات في جميع وجباتك وبشكل منظم، والخضراوات الصحية مثل البطاطس والكوسه أحد أهم الخضراوات التي تعزز من صحة الدماغ وتقلل من الصداع النصفي، فضلا على الخضراوات الورقية الغنية بالمياه التي تعزز من ترطيب الجسم وتخفف من حدة آلام الرأس كذلك لابد من الإهتمام بالجزر والطماطم أيضا واللفت لأنها مأكولات غنية وصحية.

شرب المياه اليومي من العوامل الهامة للغاية خاصة إذا كانت بكميات مناسبة لأنها تقلل من حدة جفاف الجسم وبالتالي تعزز من ترطيبه، وتقليل حدة أوجاع الرأس وآلامها ، عليك الحرص على شرب الماء بشكل منظم.

البروتين لا شك يلعب دورا كبيرا في تعزيز صحة الدماغ وتقليل حدة الصداع النصفي، كما أنه يعمل على تقوية الجسم والأعصاب لذلك فاللحوم أو الدواجن أو الفول والبروتين النباتي مثل الفاصوليا وغيرها أحد أهم الخيارات التي تعزز من صحة الدماغ وتقلل هذا الشعور من الألم في الرأس.