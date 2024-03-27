أبطال فى نهار مضان.. من هم جناح العدالة الواقفة أصحاب الروب الأسود؟

كتب أحمد إسماعيل

يستعرض اليوم السابع سلسلة حلقات بعنوان "أبطال في نهار رمضان"، أشهر القضاة والقيادات الأمنية من الرموز المصرية التى كانت وما زالت مؤثرة فى المجتمع، وذلك من خلال تناول بروفايل لتلك الشخصيات على مدار شهر رمضان المبارك.

إذا كان القضاء يمثل العدالة الجالسة على المنصة فإن المحاماة تمثل العدالة الواقفة، فالمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في استظهار الحقائق لتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون، ويطلق على من يمارس مهنة المحاماة محامي أو مستشار قانونى.



ووفقا لنقابة المحاميين فإن مهمة المحامى معاونة موكله سواء بالتوجيه أو إزجاء النصح أو بالدفاع شفويًا أو بالكتابة".

ويعد جناح العدالة الواقفة من أبرز أبطال القانون في نهار رمضان، حيث يقوم المحامي بأداء مهامه المعتادة في مجال القانون والمحاكم، مثل تمثيل العملاء في القضايا، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد الوثائق القانونية، ومتابعة الجلسات القضائية.

ومن المهام الإضافية التي قد يقوم بها المحامي في رمضان هي تقديم النصائح القانونية، والتعامل مع قضايا الأسرة المتعلقة بحقوق الأسرة في هذا الشهر الفضيل، وضمان حقوق العمال فيما يتعلق بالعمل والصيام.

ويعتبر الروب الأسود، هو الزى الرسمى للمحامين داخل المحاكم وأمام وكلاء ورؤساء النيابة، خلال مرافعاتهم عن موكليهم، والمحامين فى بعض دول العالم لايرتدون الروب الأسود، ففى عدد من الدول يرتدون اللونين الأبيض والأحمر.

وعرف قانون المحاماة المصرى رقم 17 لسنة 1983، المحاماة فى المادة الأولى منه بقوله : المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى إستقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون، فإعتبرها القانون مهنة كباقى المهن الحرة، فى حين أننا نرى أن المحاماة رسالة قد تصل إلى مرتبة الرسالات السماوية وفن.

والمادة الثانية من قانون المحاماة المصرى فقد عرفت المحامى بقولها: "يعد محاميًا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يحظر إستخدام لقب المحامى على غير هؤلاء"، ومن خلال هذا التعريف يتضح أن القانون إقتصر على المعيار الوظيفى فى تعريف المحامى، بأنه المقيد بنقابة المحامين؛ فهناك كثيرين من المقيدين بجداول المحامين غير مشتغلين بالمحاماة وبالتالى فلا يجوز أن يطلق عليهم لقب المحامى.