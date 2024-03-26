‫ وزير الرى: تأهيل 3220 كيلومتر من الترع بمراكز حياة كريمة

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" .

واستعرض سويلم خلال الاجتماع موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة "حياه كريمة - المرحلة الاولى" بأطوال إجمالية حوالى 4000 كيلومتر، حيث بلغت أطوال الترع التى تم الانتهاء من تأهيلها حوالى 3220 كيلومتر، وجارى استكمال تنفيذ 780 كيلومتر.

ووجه سويلم بسرعة نهو كافة أعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" طبقا للبرامج الزمنية المقررة، مع التشديد على المتابعة المستمرة على الأرض من مهندسى الوزارة بالمحافظات لكافة مراحل التنفيذ لضمان جودة التنفيذ ونهو الأعمال بأعلى مستوى من الجودة، مع التركيز الشديد علي جودة أعمال التبطين المنفذة ونسب الأسمنت ومطابقتها للمواصفات المطلوبة .

أضاف سويلم أنه ومنذ إنطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في شهر يناير 2019 ، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة بإعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية والتى ساهمت فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة .

كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة "حياه كريمة" من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة ، حيث قامت الوزارة بتدبير 147 قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز 4219 ألف متر مربع بمحافظات “سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية” ، وذلك لإقامة 188 مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل “مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية”.