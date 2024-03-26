وزير التنمية المحلية يبحث مع وفد هيئة فولبرايت مصر مجالات التعاون المشترك

كتب على عبد الرحمن - إيناس سلامة

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت مصر وآسر هانى مساعد مدير البرامج هيئة فولبرايت مصر بحضور النائبة هبة مكرم عضو مجلس الشيوخ وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تقديره للدور الهام للهيئة فى دعم البرامج والمنح فى كافة المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريس، مشيداً بتعدد برامج التدريب والفئات المستهدفة من هيئة فولبرايت مصر خاصة ما يخص برامج المهنيين سواء ما يتعلق بإعداد القادة واكتساب الخبرات المهنية المتعددة، وبرنامج إدارة المؤسسات الفنية، وبرنامج إدارة الكليات المجتمعية والبرامج الدارسية فى تلك الكليات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن برنامج إعداد القادة يمكن أن يخطط من خلال إعداد دورات تدريبية متخصصة لكوادر المحليات بالوزارة والمحافظات فى مجال اللامركزية، والمخلفات الصلبة، وإدارة المناطق الاقتصادية والاستثمارية، وتقنين الأراضى، والحفاظ على الرقعة الزراعية، الرقمنة، والجغرافيا المكانية، وتخطيط الاسواق، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين المرأة، ودعم المنتجات والحرف اليدوية.. وغيرها.

كما رحب اللواء هشام آمنة بالتعاون مع الوزارة والمحافظات وتدريب الشباب من خلال ورش عمل لتنمية المهارات ودعم جهود الوزارة فى تطوير المراكز الحرفية المنتشرة بالمحافظات 78 مركزاً لتعزيز قدرات الشباب فى مجالات حرفية مختلفة.



كما أشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذى يوليه لرفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين الادارة المحلية والديوان العام للوزارة، مشيراً إلى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بوصفه أحد ركائز تدريب المحليات بالوزارة والمحافظات وآلية يمكن لهيئة فولبرايت مساندته وتطوير مناهجه.



وأعرب اللواء هشام آمنة عن تطلعه لتصميم برنامج تدريبى لوفد زائر من القيادات العليا بالوزارة للتعرف على دور المؤسسات وبرامجها وأهم مشروعاتها وكيفية الاستفادة من آليات التدريب وتطوير مناهجها.



ومن جانبها عرضت د. ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت مصر لأهم البرامج والأنشطة التى تقوم بها الهيئة فى كافة المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريب.



كما رحبت المدير التنفيذى للهيئة بتقديم كل الدعم والتعاون مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص مجالات التدريب وتأهيل الكوادر والاستفادة من البرامج الاكاديمية والعملية التى تقدمها هيئة فولبرايت مصر.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على التباحث على المستوى الفنى لوضع خطة تعاون بين الوزارة وهيئة فولبرايت مصر والتنسيق لتعزيز أنشطة التعاون فى العديد من المجالات بين الجانبين وبصفة خاصة فى اعداد دورات تدريبية للكوادر المحلية لرفع قدراتهم على مختلف مستوى المحليات وتصميم دورات تدريبية فى مختلف المجالات كوضع خطط استراتيجية، كيفية ادارة المراكز والقرى وغيرها واعداد برامج مخصصة لذوى الاعاقة من العاملين فى الادارة المحلية، والتعاون فى برامج الحرفيين من خلال الايفاد بخبراء لتدريب المدربين الحرفيين الذين سيقومون بتأهيل صغار الحرفيين فيما بعد وبحث امكانية التعاون من خلال تصميم برامج لتعليم اللغات فى كافة الكوادر المحلية.