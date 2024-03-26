اليوم السابع
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وزير التعليم ينعى الدكتور محمد مجاهد

الثلاثاء، 26 مارس 2024 11:36 ص
وزير التعليم ينعى الدكتور محمد مجاهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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ينعى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكافة العاملين بالوزارة ببالغ الحزن والأسى الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني الذي وافته المنية اليوم بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن الدكتور محمد مجاهد، رحمة الله عليه، كان رجلا وطنيا ونموذجا للتفاني والإخلاص في العمل، وحقق العديد من الإنجازات في تطوير قطاع التعليم الفني وتحسين صورته وتعزيز دوره في خدمة الصناعة وسوق العمل عبر تقوية الشراكات الدولية في تطوير التعليم الفني ونقل التجارب الناجحة إلي مصر.

وتقدم الدكتور رضا حجازي لأسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 







وزارة التربية والتعليم

وفاة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى



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