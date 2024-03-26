اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مارس 2024 05:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرة الداخلية الألمانية تؤكد أهمية حماية الانتخابات المقبلة من القرصنة

الثلاثاء، 26 مارس 2024 05:00 ص
وزيرة الداخلية الألمانية تؤكد أهمية حماية الانتخابات المقبلة من القرصنة وزيرة الداخلية الألمانية نانسى فيزر
أ ش أ

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قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسى فيزر، إن الحكومة الألمانية تستعد على نحو مكثف لمواجهة النفوذ الروسي في غرب أوروبا خلال الأشهر المقبلة، مؤكدة الأهمية البالغة لحماية الانتخابات المقبلة، مضيفة "يجب أن نضمن عدم تعرض السلطات الانتخابية أو عملية إعلان نتائج الانتخابات لهجمات قرصنة".


وأضافت الوزيرة الألمانية- في تصريح لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، الصادرة اليوم الاثنين "نشهد هنا في الواقع بعدا جديدا للتهديدات الناجمة عن العدوان الروسي. نرى محاولات لفرض نفوذ عبر أكاذيب ومعلومات مضللة على نطاق واسع، كما يوجد على الأقل نشاط للتجسس أيضا".


جدير بالذكر.. أنه من المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل، تليها انتخابات إقليمية في ولايات سكسونيا وتورينجن وبراندنبورج في سبتمبر.







ألمانيا

وزارة الداخلية الألمانية

نانسى فيزر




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