وزيرة الداخلية الألمانية تؤكد أهمية حماية الانتخابات المقبلة من القرصنة

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قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسى فيزر، إن الحكومة الألمانية تستعد على نحو مكثف لمواجهة النفوذ الروسي في غرب أوروبا خلال الأشهر المقبلة، مؤكدة الأهمية البالغة لحماية الانتخابات المقبلة، مضيفة "يجب أن نضمن عدم تعرض السلطات الانتخابية أو عملية إعلان نتائج الانتخابات لهجمات قرصنة".



وأضافت الوزيرة الألمانية- في تصريح لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، الصادرة اليوم الاثنين "نشهد هنا في الواقع بعدا جديدا للتهديدات الناجمة عن العدوان الروسي. نرى محاولات لفرض نفوذ عبر أكاذيب ومعلومات مضللة على نطاق واسع، كما يوجد على الأقل نشاط للتجسس أيضا".



جدير بالذكر.. أنه من المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل، تليها انتخابات إقليمية في ولايات سكسونيا وتورينجن وبراندنبورج في سبتمبر.