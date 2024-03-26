هيئة الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة الخميس والعظمى بالقاهرة تصل 31 درجة

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، أن ارتفاع درجات التى تشهده البلاد خلال هذه الأيام متوقع أن يصل ذروته الأربعاء والخميس .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى وقت الذروة ما بين 30 و31 درجة.



ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.