اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2024 12:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

هيئة الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة الخميس والعظمى بالقاهرة تصل 31 درجة

الثلاثاء، 26 مارس 2024 11:39 ص
هيئة الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة الخميس والعظمى بالقاهرة تصل 31 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، أن ارتفاع درجات التى تشهده البلاد خلال هذه الأيام متوقع أن يصل ذروته الأربعاء والخميس .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى وقت الذروة ما بين 30 و31 درجة.


ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.







حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة