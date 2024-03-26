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هيئة الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة واستقرار نسبى بالأحوال الجوية

الثلاثاء، 26 مارس 2024 11:14 ص
هيئة الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة واستقرار نسبى بالأحوال الجوية درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، واستقرار نسبى فى الأحوال الجوية .

وتابعت هيئة الأرصاد: يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد أما ليلا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد: كما تنشط الرياح على مناطق من غرب البلاد  قد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.


وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.

 

 







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