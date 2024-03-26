هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.3 ريختر تضرب منطقة الحوز فى المغرب

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ذكر معهد المغرب للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية ارتدادية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر في منطقة الحوز اليوم /الثلاثاء/، وحدد مركزها في منطقة "أغبار".



وأوضح المعهد أن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي رصد هزة في منطقة الحوز الساعة 7:05 صباحا بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر بعمق لم يتم تحديده، وهي القوة نفسها التي أظهرتها خدمة تتبع الزلازل على الإنترنت.



وقال مدير المعهد ناصر جبور "إن هذه الهزة الارتدادية تعد امتدادًا متواصلًا لزلزال الحوز الذي نجمت عنه آلاف الهزات منذ وقوعه في سبتمبر الماضي إلى اليوم"، موضحا أن عمق الهزة بلغ 5 كم، وهي استمرار لزلزال الحوز، الذي سنتأثر بهزاته الارتدادية لوقت طويل للغاية.