موعد الإمساك وصلاة الفجر بمناطق محافظة شمال سيناء.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء ـ محمد حسين

يرغب عدد كبير من المواطنين في الاستعلام عن موعد الإمساك عن الطعام و أذان الفجر فى محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء 17 رمضان.

ويستعرض "اليوم السابع" موعد أذان الفجر فى شمال سيناء، اليوم فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يحين موعد الإمساك عن الطعام ويؤذن لصلاة الفجر فى مراكز محافظة شمال سيناء، والمواعيد حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

ـ العريش: إمساك الساعة 3.51 ، ويحين موعد أذان الفجر الساعة 4.11 .

ـ بئر العبد: إمساك الساعة 3.54 ويحين موعد أذان الفجر الساعة 4.14 .

ـ رفح الجديدة: إمساك الساعة 3.49 ويحين موعد أذان الفجر الساعة 4.9.



كانت أوقاف المحافظة، أعلنت أنها أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتم تجهيز الساحات والمساجد، فى جميع المدن والقرى لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات والتراويح.