مقتل 10 أشخاص فى هجومين منفصلين على قاعدة بحرية بباكستان وعملية أمنية على الحدود

وكالات

قال مسؤولون باكستانيون، الثلاثاء، إن مسلحين هاجموا قاعدة جوية بحرية باكستانية، مما أسفر عن سقوط جندي واحد على الأقل من قوات شبه عسكرية، بينما قتلت قوات الأمن جميع المهاجمين الخمسة.

وبحسب موقع الشرق، علق مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف على الهجوم، في بيان، قائلاً: "لقد نجونا من خسارة فادحة".

وأعلنت جماعة "جيش تحرير بلوشستان"، أبرز الجماعات الانفصالية في منطقة بلوشستان، مسؤوليتها عن الهجوم.

وعلى جانب آخر، أعلن الجيش الباكستانى مقتل أربعة مسلحين فى مداهمة ليلية نفذتها قوات الأمن على مخبأ للمسلحين فى شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان.

وذكر جناح الشؤون الإعلامية بالجيش - في بيان نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن القوات شنت حملة المداهمة استنادا إلى معلومات استخبارية تفيد بوجود مخبأ للمسلحين في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا، وقد عثرت على كمية من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات في المخبأ.. مضيفا أن جنديا قتل في تبادل إطلاق النار مع المسلحين.

وأشار إلى أن الإرهابيين المقتولين كانوا متورطين في العديد من الأنشطة التخريبية ضد قوات الأمن وقتل المدنيين الأبرياء، كما تم العثور على أسلحة وذخائر ومتفجرات بحوزتهم.