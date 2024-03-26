مفتي الجمهورية خلال لقائه رئيس النيابة الإدارية: لها دور مهم لإقامة العدالة

كتب: محمد أبو ضيف

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، بمقر رئاسة النيابة الإدارية صباح اليوم الثلاثاء حيث تفضل مفتي الجمهورية، بلقاء مستشارى وأعضاء النيابة الإدارية، وموظفى الجهاز الإدارى.

في بداية اللقاء رحب رئيس الهيئة، بالدكتور شوقي علام، معربا عن بالغ سعادته بتشريفه للنيابة الإدارية ولقاء أعضائها والعاملين بها، وأن المفتي قامة وقيمة علمية كبيرة، أتاه الله من علمه وفضله لينفع به الناس جميعًا، ومن هنا كان حرص النيابة الإدارية على لقاء فضيلته والاستزادة بهذا العلم في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المعظم.

وفي كلمته وَجَهَ الدكتور شوقي خالص الشكر والتقدير للمستشار حافظ على دعوته الكريمة، معربًا عن بالغ معزته للهيئة الموقرة وما تقوم به من دورٍ بالغ الأهمية لإقامة العدالة ومكافحة الفساد المالي والإدارى.

كما هنّأَ فضيلته الحضور بشهر رمضان المعظم، متحدثاً عن فضل هذا الشهر العظيم، وفضل اغتنامه في العمل والعبادة.

وعقب ذلك، تفضل شوقي بالإجابة على استفسارات الحضور المتعلقة بالفتاوى والأمور الدينية، وفي ختام اللقاء تفضل حافظ عباس، بإهداء الدكتور شوقي درع النيابة الإدارية التذكاري.



رئيس النيابة الإدارية يستقبل مفتي الجمهورية (1)



رئيس النيابة الإدارية يستقبل مفتي الجمهورية (2)



رئيس النيابة الإدارية يستقبل مفتي الجمهورية (3)



رئيس النيابة الإدارية يستقبل مفتي الجمهورية (4)



رئيس النيابة الإدارية يستقبل مفتي الجمهورية (5)