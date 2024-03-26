اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مارس 2024 09:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع مواطن وإصابة زوجته وابنته فى حادث سيارة بالوادى الجديد

الثلاثاء، 26 مارس 2024 07:25 م
مصرع مواطن وإصابة زوجته وابنته فى حادث سيارة بالوادى الجديد انقلاب سيارة ملاكى - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

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لقى مواطن بالمعاش مصرعه فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الداخلة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وذلك نقطة الكيلو 35 بالقرب من قرية الزيات وأصيبت زوجته وابنته فى الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي وإيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الداخلة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وذلك نقطة الكيلو 35 بالقرب من قرية الزيات مما أسفر عن مصرع مسعد عبد المؤمن امين 65  سنة بالمعاش وإصابة ابنته جنا 3 سنوات كما أصيبت هبة عبدالمنعم محمد 50 سنة ونقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعى وتحرر محضر بالحادث واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







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