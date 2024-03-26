إصابة 20 شخصا فى انقلاب سيارة أعلى كوبرى سدمنت الجبل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 20 شخصاً، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبري سدمنت الجبل بمركز اهناسيا غرب بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل من أعلى كوبرى سدمنت الجبل بمركز اهناسيا غرب المحافظة.

ونقلت 10 سيارات إسعاف تابعين لهيئة لمرفق بنى سويف كلا من عفاف بهنساوي محمد 36 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة وسحجات، مها أحمد محمد 19 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، إيمان علواني محمد 40 سنة، مصابة بكسر مضاعف بالساق والذراع الأيمن، نعمات يوسف لطفي 40 سنة، مصابة بكدمات متفرقة وسحجات، فواكة فرج إسماعيل 58 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، رضا محمد محمود 16 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى.

كما تم نقل زينب حمدي بكري 15 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، عماد محمد محمد 17 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، كريم جمال رمضان، 15 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساعد الأيمن، هبه عبد السلام بهنساوي 15 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، حمدان عزام أحمد 25 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة وسحجات، عرفات محمود عويس 35 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة وسحجات وكدمة بالصدر، شيماء محمد 40 سنة، مصابة بغيبوبة، زهراء محمد أحمد 15 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، راوية سعيد عيد 35 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وائل محمد عبد الحميد 23 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، يوسف عبد السلام محمد 13 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، فيروز زايد أبو الفضل 18 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، صفية محمد محمد 16 سنة، مصابة بكدمات متفرقة وسحجات، أحمد رجب محمد 21 سنة، مصاباً بجرح بالجبهة مع سحجات وكدمات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى اهناسيا التخصصي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



انقلاب سيارة ربع نقل (1)