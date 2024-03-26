مدير الأمن الفيدرالي الروسى يتهم أمريكا وبريطانيا وأوكرانيا بتنفيذ هجوم كروكوس

كتب عبد الوهاب الجندى

اتهم مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، في مقابلة مع وكالة " ria" الروسية، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوكرانيا بتنفيذ هجوم على قاعة مدينة كروكوس بالقرب من العاصمة موسكو.

وقال: "نعتقد ذلك على أية حال، نحن نتحدث الآن عن الفاتورة التي لدينا، هذه معلومات عامة، إذا جاز التعبير، ولكن هناك تطورات معينة بالفعل".

وأوضح بورتنيكوف أن أجهزة استخبارات غربية وأوكرانية ساعدت منفذي الهجوم الذي استهدف قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو وأوقع 139 قتيلا.

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس الأمن الروسي اليوم أن أوكرانيا تقف وراء الاعتداء.

وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد الماضي، يوم حداد وطني في عموم روسيا على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس بالقرب من موسكو، وقال بوتين في خطاب للروس بعد الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس في منطقة موسكو: "أعلن الرابع والعشرين من مارس يوم حداد وطني".