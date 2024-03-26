مديرية العمل بالمنيا تُجرى زيارة تفتيشية مفاجئة على مصنع للملابس الجاهزة

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة المنيا، نظمت فعاليات الاختبار النهائى للدورات التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب المهنى لكل دورة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل.

وأجرت المديرية زيارة مفاجئة لأحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية، وتفقد صالات الإنتاج لمتابعة انتظام العمل والعملية الإنتاجية والعمال بالمنشآت الصناعية، وتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى خدمة ودعم الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المجانى على المهن التى يحتاجها سوق العمل، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة، وكذلك التواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت والتعريف بحقوقهم وواجباتهم طبقا لأحكام القانون وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريرها للوزارة، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المجاني للشباب بالقرى الأكثر احتياجا على المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للإلتحاق بفرص عمل لائقة أو مساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، وكذلك تفعيل دور المكاتب التابعة للمديريات وتكثيف حملات التفتيش على المنشآت كثيفة العمالة والتأكد من تطبيق كافة أحكام القانون.