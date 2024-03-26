اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يصدق على 534 حالة تصالح بمخالفات البناء لأهالى شرم الشيخ

الثلاثاء، 26 مارس 2024 09:59 م
محافظ جنوب سيناء يصدق على 534 حالة تصالح بمخالفات البناء لأهالى شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء يصدق على حالات التصالح بمخالفات البناء
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، على عدد 64 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء نموذج رقم " 10" لأهالي مدينة شرم الشيخ.

وذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة شرم الشيخ 534  قرار تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.







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