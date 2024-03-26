محافظ الفيوم يفتتح موسم البنجر ويتابع عمليات استلام المحصول بشركة السكر.. صور

الفيوم - رباب الجالى

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، موسم توريد محصول بنجر السكر لعام 2023/2024، وتابع عمليات استلام المحصول من المزارعين، ومراحل الإنتاج بشركة الفيوم لصناعة السكر بقرية قصر الباسل، التابعة لمركز إطسا.

حضر الافتتاح، وفقا لبيان صحفى، مساء اليوم، كل من الدكتور محمد التونى، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، والكيميائى صلاح فتحى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة الفيوم لصناعة السكر، والمهندس رأفت سعد، العضو المنتدب الفنى للشركة، والمهندس حسين عبد العال، مدير مصنع السكر بقصر الباسل، والمهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين، وأحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة إطسا.

وتفقد "الأنصاري"، ومرافقوه، الميزان، ومعمل الاستقبال، ومعامل تعبئة السكر، وعنابر التخزين، ومختلف الأقسام بالمصنع، وتابع عمليات ومراحل الإنتاج داخل الشركة، كما شاهد عرض تقديمى لمراحل العمل بالشركة، مصحوبًا بشرح تفصيلي من رئيس مجلس الإدارة، بداية من وصول محصول البنجر لمقر الشركة، مرورًا بعمليات الوزن، والفرز، ثم الغسيل، والتقطيع، والتمرير على جهاز الانتشار، ثم عمليات العصر واستخلاص السكر، وفصل مخلفات البنجر، ثم مرحلة المعامل، وتعبئة السكر، ثم عنابر التخزين وصولًا لمرحلة التوزيع.

وأشاد، بأسلوب العمل والتصنيع، ومراحل الإنتاج داخل المصنع، مشيدا بجهود كل العاملين بالشركة، مؤكدًا أهمية قطاع الزراعة، كونه أحد أهم القطاعات التي تتميز بها المحافظة، مطالبًا ببذل المزيد من الجهود للارتقاء بهذا القطاع الحيوي المهم، بجانب التوعية والإرشاد الزراعي، لحث الفلاحين للتوجه لزراعة المحاصيل ذات المردود الاقتصادي الوفير، كالزراعات التعاقدية الاستراتيجية، وزراعات النباتات الطبية والعطرية، وغيرها من الزراعات الأخرى.



محافظ الفيوم يفتتح موسم البنجر (1)



محافظ الفيوم يفتتح موسم البنجر



محافظ الفيوم يفتتح موسم البنجر (3)



محافظ الفيوم يفتتح موسم البنجر (4)



محافظ الفيوم يفتتح موسم البنجر (5)