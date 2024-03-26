محافظ الغربية يكرم 350 من حفظة القرآن الكريم

الغربية مصطفى عادل

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، 350 من حفظة القرآن الكريم بمراكز ومدن المحافظة في ختام الحفل السنوي للعام الثالث على التوالي، وذلك بحضور الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، الدكتور محمد الحفناوي أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم ومن ثم كلمة محافظ الغربية.

وهنأ محافظ الغربية خلال كلمته الحضور بمناسبه شهر رمضان المبارك شهر القران والخير مؤكدا سعادة اليوم وهو في رحاب أهل القران وحفظة القران من أهالي محافظة الغربية.

وأكد محافظ الغربية أن شهر رمضان شهر ضم احتفالات كثيره جدا فاحتفلنا معا يوم 7 رمضان بذكرى تأسيس الازهر الشريف ، والعاشر من رمضان بانتصارات الجيش المصري العظيم، احتفال عيد الام ، واحتفال اليوم بذكرى غزوة بدر ، وهذا اليوم يتواكب مع احتفالنا بتكريم ابناءنا حفظة القران.

واختتم رحمي كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا الحفل السنوي والذي يرعاه النائب ابراهيم الديب والحاج محمد الديب وادعو الله ان يجعل هذا العمل وكل حرف تعلمه حفظة القران في ميزان حسناتكم على جهودهم المبذولة، واختتم الحفل بتكريم الـ 25 الاوائل الفائزين في المسابقة .



