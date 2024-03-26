اليوم السابع
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التحالف الوطنى للعمل الأهلى يكرم حفظة القرآن الكريم بالجيزة

الثلاثاء، 26 مارس 2024 04:11 م
التحالف الوطنى للعمل الأهلى يكرم حفظة القرآن الكريم بالجيزة مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير
كتب مدحت وهبة

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نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى احتفالية رمضانية خاصة لتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء مركز البدرشين بمحافظة الجيزة وسط أجواء رمضانية  وجاءت الاحتفالية ضمن فعاليات وانشطة مركز استدامة  التابع للمؤسسة  حيث يهدف الى تنمية وتدريب وتأهيل السيدات الريفيات المعيلات

وأوضح  مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى سفير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ،أن المؤسسة  تكرم حفظة كتاب الله كأحد الأنشطة التى تقدمها مراكز استدامة في سبيل دعم السيدات الريفيات المعيلات من مختلف النواحي ، لافتا الى أن شهر رمضان الأعوام القادمة سوف يشهد تنظيم صناع الخير لسلاسل احتفالات لتكريم حفظة القرآن الكريم فى القرى التى أنشأت صناع الخير بها دور لتحفيظ القرآن الكريم .

 







التحالف الوطنى للعمل الأهلى

حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بالجيزة

صناع الخير

صناع الخير تكرم حفظة القرآن الكريم



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