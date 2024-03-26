لماذا يرتبط تناول الحلويات بالعطش؟ نصائح لتجنب الجفاف

كتبت فاطمة ياسر

الجفاف هو أحد الآثار الجانبية الشائعة لتناول الحلويات، ووفقا لموقع healthshots سنتعرف على أسباب شعورك بالعطش بسبب السكر، وطرق التعامل معه.

لماذا تناول الحلويات يجعلك تشعر بالعطش؟

يمكن أن يسبب تناول كميات كبيرة من السكر تقلبات في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى زيادة التبول، مما يؤدي إلى استنفاد مستويات الترطيب بشكل أكبر ويدفع الجسم إلى الإشارة إلى العطش، ويشير الارتفاع في مستويات الجلوكوز في الجسم إلى أن الكلى تنتج المزيد من البول لطرد الجلوكوز الزائد من الجسم، فإن الإفراط في استهلاك السكر يعطل توازن السوائل في الجسم، مما يؤدي إلى العطش بينما يحاول الجسم استعادة مستويات الترطيب .

ويشير الارتفاع في مستويات الجلوكوز في الجسم إلى أن الكلى تنتج المزيد من البول لطرد الجلوكوز الزائد من الجسم. يؤدي ذلك إلى استنفاد توازن السوائل في جسمك، وبالتالي يخبر دماغك جسمك بشرب المزيد من الماء لتعويض السوائل المفقودة.

كيف تتعامل مع الجفاف بعد تناول الحلويات؟

هناك بعض الطرق للتعامل مع العطش الذي تشعر به مباشرة بعد تناول السكر. وهنا بعض منها:

- حافظ على رطوبة جسمك طوال اليوم

اشربي الكثير من الماء طوال اليوم لمواجهة آثار الجفاف التي يسببها السكر، فلا ينبغي الانتظار حتى يصاب الجسم بالجفاف المفاجئ بعد تناول السكر، ويمكن للمرء تجنب ذلك من خلال مراقبة كمية السوائل التي يتناولها بحكمة طوال اليوم، يمكنك شرب كمية كافية من الماء، بحيث أنه عندما تتناول شيئ حلو، يجب أن يكون لدى جسمك كمية كافية من الماء بالداخل بالفعل لتعويض الخلل في مجرى الدم.

- تقليل استهلاك السكر

من منا لا يحب تناول الحلويات؟ لا أحد على وجه التحديد. ولكن إذا كان الجفاف بعد تناول السكر هو مصدر القلق الذي يضايقك، فحاول الحد من تناول السكر. السكر الزائد لا يجلب أي فائدة لجسمك، والجفاف هو واحد منها. قلل من استهلاك الوجبات الخفيفة والحلويات والمشروبات السكرية لمنع العطش المفرط.

- اختر السوائل الصحية

اختر الماء أو شاي الأعشاب أو الماء المنقوع بدلاً من المشروبات السكرية لإرواء العطش دون إضافة سكر إضافي.

- يجب أن يكون مرضى السكر أكثر وعياً

إذا كنت تعاني من مرض السكري أو مقاومة الأنسولين، فراقب مستويات السكر في الدم عن كثب واضبط نظامك الغذائي وفقًا لذلك لمنع العطش المفرط بعد تناول السكر.

- اختر وجباتك بحكمة

استهلك وجبات تحتوي على توازن الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية للمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم ومنع مسببات العطش، كما يقول الخبير.

- دمج المزيد من الأطعمة المرطبة

في بعض الأحيان، نميل إلى نسيان شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم. بدلاً من ذلك، يمكننا تضمين الأطعمة المرطبة مثل الفواكه والخضروات في نظامنا الغذائي، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء ويمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الترطيب.

