خد بالك.. 9 عوامل تسبب ارتفاع وانخفاض مستويات السكر في الدم فجأة

كتبت ميرفت رشاد

بمجرد أن تعرف أن أحد أفراد عائلتك مصاب بمرض السكري ، فإنك تصبح مدركًا لأهمية اتباع نظام غذائى صحى، يمكن أن يحدث تقلبات في مستويات السكر في الدم بسبب عدة عوامل ، يمكن أن تكون مرتفعة أو منخفضة ولهذه التقلبات المفاجئة في نسبة السكر في الدم تأثير كبير على الصحة ، وإليك الأعراض وأسباب تقلبات السكر وفقا لما نشره موقع " healthshots".

الأعراض الشائعة لارتفاع مستويات السكر في الدم:

زيادة العطش

كثرة التبول

التعب والضعف

رؤية مشوشة

فم جاف

فقدان الوزن غير المبرر

بطء التئام الجروح

عدوى متكررة

الأعراض الشائعة لانخفاض مستويات السكر في الدم:



التعرق

الدوخة أو الدوار

جوع

ارتباك

تغير المزاج

اهتزاز أو ارتعاش

ضعف وتعب

صداع

جلد شاحب

رؤية مشوشة

9 عوامل يمكن أن تسبب فجأة ارتفاع وانخفاض مستويات السكر في الدم:



1. الجفاف



عندما تصاب بالجفاف ، يمكن أن يرتفع تركيز الجلوكوز في دمك نتيجة لذلك ، قد ترتفع مستويات السكر في الدم ، يمكن أن يجعل تناول السوائل غير الكافية من الصعب على الجسم الحفاظ على مستويات السكر في الدم ، مما يزيد من خطر الإصابة بفرط سكر الدم .

2. عوامل الإجهاد



يمكن أن يؤثر الإجهاد العاطفي والعوامل النفسية على مستويات السكر في الدم من خلال إفراز هرمونات التوتر، يمكن لهذه الهرمونات أن ترفع مستويات السكر في الدم ، قد يؤثر الإجهاد على أنماط الأكل أو القدرة على إدارة مرض السكري بشكل فعال.

3. استهلاك المحليات الصناعية



هل تشرب الكولا والعصائر المحملة بالمحليات الصناعية؟ إذا كان الأمر كذلك ، يجب أن تتوقف عن فعل ذلك على الفور، يمكن أن تؤثر هذه المحليات الصناعية على مستويات السكر في الدم وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

4. التغيرات الهرمونية



يمكن أن تؤثر التغيرات الهرمونية ، مثل تلك التي تحدث أثناء الحيض أو سن اليأس أو الحمل ، على مستويات السكر في الدم، يمكن أن تؤثر الهرمونات مثل الإستروجين والبروجسترون على حساسية الأنسولين وكيفية استخدام الجسم للجلوكوز ، مما قد يؤدي إلى حدوث تقلبات.

5. المرض أو العدوى



يمكن أن تؤثر الأمراض أو العدوى أو الحالات الطبية الأخرى على مستويات السكر في الدم، يمكن أن تسبب العدوى استجابات للتوتر وتطلق هرمونات ترفع مستويات السكر في الدم ، يمكن أن تؤدي بعض الأمراض إلى انخفاض تناول الطعام أو تغيير امتصاص الأدوية ، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

6. التدخين



يؤثر التدخين على الصحة العامة للفرد، إنه ليس خطيرًا على رئتيك أو قلبك فحسب ، بل يمكنه أيضًا تعطيل مستويات السكر في الدم، إذا كنت مصابًا بداء السكري وتدخن ، فلن تتمكن من التحكم في مستويات السكر في الدم، يمكن أن يساعدك الإقلاع عن التدخين فقط في إدارة مرض السكري.

7. قلة النشاط البدني



يمكن أن تساعد التمرين على خفض ضغط الدم عن طريق منع مشاكل القلب ، وتقوية العظام ، وحتى الحفاظ على مستويات السكر في الدم في المعدل الطبيعي، ولكن عندما يفشل المرء في ممارسة الرياضة بشكل يومي ، يرتفع مستوى السكر في الدم ، يمكن أن يؤدي التمرين المكثف دون إجراء تعديلات مناسبة على أدوية السكري أو تناول الطعام إلى انخفاض نسبة السكر في الدم.

8. الأدوية والمواد الأخرى



يمكن أن تؤثر بعض الأدوية ، مثل مدرات البول أو بعض الأدوية النفسية ، على مستويات السكر في الدم ، يمكن أن يؤدي تعاطي المخدرات ، إلى اختلال توازن السكر في الدم.

9. عدم كفاية تناول الكربوهيدرات أو الإفراط في تناوله



يمكن أن يؤدي استهلاك القليل من الكربوهيدرات إلى انخفاض مستويات السكر في الدم ، بينما يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من الكربوهيدرات إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، من المهم الحفاظ على نظام غذائي متوازن والتأكد من تناول الكربوهيدرات المناسب بناءً على الاحتياجات الفردية ومتطلبات الدواء.