اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مارس 2024 07:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سوريا: مقتل 8 عسكريا ومدنيا وإصابة 32 أخرين بقصف أمريكي على دير الزور

الثلاثاء، 26 مارس 2024 07:09 م
سوريا: مقتل 8 عسكريا ومدنيا وإصابة 32 أخرين بقصف أمريكي على دير الزور قصف- أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مصدر عسكري سوري، اليوم الثلاثاء، مقتل 7 عسكريين ومدني وإصابة آخرين في اعتداء جوي شنته القوات الأمريكية على عدد من البلدات والقرى والمواقع العسكرية في محافظة دير الزور.


ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله إن القوات الأمريكية شنت فجر اليوم عدوانا جويا بالطيران الحربي والمسير مستهدفة عددا من البلدات والقرى والمواقع العسكرية في محافظة دير الزور وريفها، ما أسفر عن مقتل 7 عسكريين ومدني واحد وإصابة 19 عسكريا و13 مدنيا بجروح ووقوع خسائر مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.







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