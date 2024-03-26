روشتة غذائية من معهد تكنولوجيا الأغذية لكبار السن فى رمضان.. تعرف عليها

‫قالت الدكتورة هبة صالح الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه يجب يُنسق الصائم الكبير فى الست مع الطبيب المختص له وأن يمتثل كل مريض لم يسمح له الطبيب بالصيام لتعليمات الطبيب حفاظاً على صحته، وضرورة الالتزام بمواعيد الأدوية أثناء فترة الإفطار والسحور، ومتابعة الحالة الصحية بشكل مستمر خاصة الضغط والسكر طوال شهر رمضان ، وقطع الصيام في حالة الشعور بالتعب والاعياء او هبوط في السكر فيتناول غذاء سكريا مع شرب كمية كبيرة من الماء لحين مراجعة الطبيب.



وفى هذا التقرير نتعرف روشتة لتغذية كبار السن في رمضان:

1- النظام الغذائي لكبار السن وخاصة الذين يصومون في رمضان يجب أن يكون غنياً بالبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية ومضادات الاكسده ومعتدل في النشويات والكربوهيدرات وقليل الدهون وذالك للحفاظ على مستوى مناسب من السعرات الحرارية.

2- يوصى بأن يكون إفطار المسن متوازناً وغنياً بالبروتينات مثل اللحوم والأسماك والبيض واللبن ومشتقاته.

3- توفير الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده مثل الخضروات والفاكهه لتكون جزءاً أساسياً في جميع الوجبات الرمضانية وعدم التنازل عنها، لأنها غنية بالألياف الغذائية التي تسهل عملية الهضم، ولتفادي الإمساك خاصة بعد فترة صيام طويلة.

4- ينصح بتناول 2-3 لتر من السوائل يومياً للمحافظة على سلامة الكليتين ويمكن توزيعها خلال الفتره من الصيام والسحور لتعويض الجفاف الذي حدث للجسم اثناء فترة الصيام.

5- توفير وجبات خفيفة موزعة على 3 وجبات رئيسية، هي: الإفطار ووجبة بعد مرور ساعتين والسحور لضمان تزويد الجسم بالسعرات الحرارية التي يحتاجها.

6- عدم الإكثار من البقوليات الجافة لتجنب إصابتهم بعسر الهضم.

7- مراعاة وضع برامج غذائية وحميات خاصة لكبار السن المصابين بأمراض معينة مثل مرضى السكري وارتفاع الضغط والكوليسترول ومرضي الكلي والكبد كما ذكر سابقاً .

8- تقديم الطعام اللين لضمان سهولة المضغ والبلع من خلال سلق الطعام أو طحنه أو تقطيعه إلى أجزاء صغيرة مراعاةً لضعف بنية الأسنان.

9- الحرص على توفير الأطعمة الغنية بالحديد كالعدس والسمك وكبد الدجاج والبنجر وفيتامين ب 12 مثل السمك و التونه والبيض واللحوم.

10- الامتناع عن شرب القهوة والشاي والعصائر وخاصة في ساعات المساء المتاخرة لانها مدرة للبول لتجنب الجفاف واضطراب النوم الناجم عن الاستيقاظ المتكرر للتبول.

11- لا بد أن يحتوي السحور علي بروتين مثل الجبن والبيض والبقوليات ،وتناول الزبادي للمساعده في عملية الهضم وتجنب الاصابة بالامساك ،وزيادة اكل الخضروات التي تساعد علي الاحتفاظ بالماء وتقلل من الاحساس بالعطش مثل الخيار والخس وتجنب اكل المخللات والحلويات والمربات .

12- يمكن اعتبار شهر رمضان فرصه لتغير العادات الغذائيه الخاطئه لكبار السن والتي يمكن ان تتسبب لهم في اضرار صحيه مثل استبدال العصائر المصنعه والمياه الغازيه بالعصائر الطبيعيه واستبدال الحلويات الشرقيه التي تحتوي علي نسبة عاليه من الدهون والسكريات بالفاكهه او استبدال الحلويات الشرقيه بأصناف حلوي خفيفه يدخل فيها الالبان مثل الارز بلبن والكاسترد والبودنج وتزينيها بالمكسرات لرفع قيمتها الغذائية.

13- الامتناع عن تناول المشروبات الشعبية المنتشرة في الاسواق وخاصة في شهر رمضان ،حيث أنها تحتوي علي نسبة مرتفعه من السكريات والالوان الصناعيه ومحسنات الطعم والرائحة الغير صحية .

14- المحافظة على تناول وجبات عائلية جماعية، إذ أن للعوامل الاجتماعية تأثير مباشر على مستوى التغذية لدى المسنين.