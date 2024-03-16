‫تعرف على نصائح معهد تكنولوجيا الأغذية لمرضى حصوات الكلى

كتبت أسماء نصار

هناك العديد من الأسئلة التى يبحث عن إجابتها البعض ومن ضمن هذه الأسئلة هل مرضى الحصوات عليهم الإفطار في رمضان إذا كان فى الصيف؟ وللإجابة على هذا التساؤل يوضح معهد بحوث الأغذية ب وزارة الزراعة أن الوضع العام لمرضى الحصوات يختلف وفقاً لقدوم شهر رمضان فى الشتاء أو الصيف؛ لأن مشكلتهم الأساسية ليست مع الصيام في حد ذاته، و لكن المشكلة مع التعرض للجفاف الشديد خلال الصيام فى الصيف.

و يمكن أن يتعامل مرضى حصوات الكلى مع الصيام بأمان من خلال إتباع عدد من الإرشادات نتعرف عليها فى التقرير التالى.

1- تجنب التعرض لشمس النهار لفترات طويلة .

2- الانتظام على أدوية تفتيت الحصوة .

3- تقليل الملح في الطعام و تعويض السوائل المفقودة جيداً في فترة ما بعد الإفطار.

4- تجنب بعض الأكلات التي قد تساهم في زيادة تكون الحصوات لإحتوائها على أوكسالات مثل البنجر و السبانخ و الفراولة و المكسرات والشوكولاته و الشاي و نخالة القمح .

5- ضبط كميات فيتامين c في الطعام حسب الحاجة فقط؛ لأن زيادته تؤدي إلى زيادة نسبة الاوكسالات كناتج عن تفاعلات كيميائية يدخل فيها و الحرص على تناول كميات كافية من الكالسيوم لأنه يرتبط بالأوكسالات في الجهاز الهضمي مما يمنع امتصاصها في الدم و بالتالى وصولها للكلى و ضبط كميات البروتين حسب الحاجة دون إسراف.