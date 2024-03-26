روسيا: استجوبنا أكثر من 130 شخصاً له صلة بهجوم "كروكوس"

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قال رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، إنه تم استجواب أكثر من 130 شخصا أصيبوا في الهجوم الإرهابي الأخير على قاعة مدينة كروكوس في موسكو.



وأضاف باستريكين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الاثنين، أنه "تم إجراء ما يصل إلى 160 فحصاً للطب الشرعي والجيني، ويجري إجراءها لتحديد هوية القتلى وأسباب الوفاة، وتمت مقابلة ما مجموعه 131 شخصا أصيبوا في الهجوم الإرهابي وأكثر من 500 شاهد".



وبحسب باستريكين، تشير أدلة شهود عيان إلى أن الحريق في القاعة سببه المهاجمون الذين سكبوا البنزين على المقاعد والجدران وأشعلوا فيها النار، وتعهد ببذل كافة الجهود اللازمة لكشف كافة المتورطين في الجريمة، بما في ذلك العقول المدبرة والمنظمين لها.



وكان هجوم إرهابي استهدف قاعة الموسيقى في قاعة مدينة كروكوس في كراسنوجورسك بموسكو بالقرب من حدود مدينة موسكو. وبحسب لجنة التحقيق الروسية، فإن عدد القتلى الحالي هو 139، لكنه قد يرتفع. وقالت وزارة الصحة في منطقة موسكو إن 182 شخصا أصيبوا.



وتم إلقاء القبض على 11 شخصاً يشتبه في تورطهم في الهجوم الإرهابي، من بينهم أربعة مسلحين تم احتجازهم في منطقة بريانسك، جنوب غرب موسكو، أثناء محاولتهم البحث عن ملجأ عبر الحدود الأوكرانية القريبة.