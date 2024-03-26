روحانيات الشهر الكريم.. إفطار آلاف الوافدين فى الجامع الأزهر.. صور وفيديو

كتب: محمد الأحمدى

لليوم السادس عشر على التوالى، يواصل الجامع الأزهر تحضير وتنظيم الافطار الجامعى للطلاب الوافدين، وذلك لعامه الثالث فى إطار الدور الإنسانى والدينى والتعليمى الذى يقوم به الأزهر فى خدمة ورعاية أبنائه الوافدين ضيوف مصر وسفرائه فى بلدانهم حول العالم.

يبدأ التحضير للإفطار الجماعى عقب صلاة العصر مباشرة وذلك بتحضير 5 آلاف وجبة يوميًّا، وبإجمالى 150 ألفًا خلال الشهر المبارك.



من جانبهم، عبر العديد من الطلاب الوافدين عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتنظيم الجامع لهذا الإفطار الجماعى، مؤكدين أن هذا الإفطار يخفف عنهم الشعور بالغربة عن أوطانهم وأسرهم، ويرفع عنهم الكثير من الأعباء المالية فى تجهيز وجبات الإفطار، داعين الله أن يحفظ الأزهر الشريف وإمامه الطيب ليكون دائما منارة العلم وكعبةٔ للعلماء.



يأتى ذلك فى إطار خطة الجامع الأزهر العلمية والدعوية لشهر رمضان وتنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث تتضمن الفعاليات: (130 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث فى العشر الأواخر- تنظيم7 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ 150 ألف وجبة طوال الشهر الكريم.