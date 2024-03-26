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رئيس جامعة القاهرة ينعى وفاة الدكتور محمد مجاهد

الثلاثاء، 26 مارس 2024 01:03 م
رئيس جامعة القاهرة ينعى وفاة الدكتور محمد مجاهد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى
محمد صبحى

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تنعى أسرة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، الدكتور محمد مجاهد أستاذ التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة جامعة القاهرة، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.

ويعرب الدكتور محمد الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقد شغل الدكتور محمد مجاهد العديد من المناصب؛ وكان أمينًا للجنة قطاع التعليم الهندسي منذ عام 2008 وحتى 2018، وقدم العديد من الإسهامات العلمية، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1990، وجائزة التفوق في العلوم الهندسية عام 2000، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المُتقدمة عام 2016.

 







جامعة القاهرة

محمد الخشت

اخبار مصرية

محمد مجاهد



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