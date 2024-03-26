محافظ الإسماعيلية يناقش مشروعات الطرق المقترح تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

الإسماعيلية - السيد فلاح

عقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تنسيقيًّا لمناقشة مشروعات الطرق المقترح تنفيذها بمركز ومدينة القنطرة غرب، ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، النائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ، النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، مدير عام مديرية الطرق والنقل، ممثل الطرق والكباري، ومدير وحدة حياة كريمة بالإسماعيلية والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة أولوية اختيار الطرق التي يتم إدراجها طبقًا لمدى الأهمية.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن ما تم طرحه من طرق تخدم قطاع كبير من المواطنين بالمركز وكذلك بالقرى الرئيسية والتابعة.

حيث تم اقتراح الطرق الأكثر أهمية، وهي التي تربط المركز بالمحاور الرئيسية، وهي الطرق الرئيسية لقرى البياضية والشهيد خيري والروضة والصالحية، وربطها بمحور 30 يونيه، بالإضافة إلى مقترح لعدد من الطرق الداخلية بعدد من القرى وطريق الخدمات.

هذا وقد كلف محافظ الإسماعيلية، فريق العمل التنفيذي، بالمتابعة المستمرة ومعاينة أماكن الطرق المقترح إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مركز القنطرة غرب؛ للبدء في تحديد احتياجاتها من المشروعات في كافة القطاعات، والتعرف على المشاكل وكيفية التغلب عليها.

وأشار بشارة إلى ضرورة دراسة الطرق المقترح تنفيذها ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، بحيث يراعى فيها أن تخدم المنشآت الخدمية للمواطنين من مستشفيات ومدارس ومناطق صناعية وأسواق.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

