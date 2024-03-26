جيش الاحتلال يعلن مقتل مروان عيسى وقيادات في حماس

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا، مقتل القيادي البارز في حركة حماس مروان عيسى في غارة جوية.



وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاجاري، في مؤتمر صحفي، أنه بالإضافة إلى مقتل مروان عيسى، قُتل أيضًا غازي أبو طعمة، رئيس مقر المساعدة القتالية والإدارية التابع لحماس، وهو شخصية بارزة في المجلس العسكري لحماس. وصناع القرار في الجيش، و شارك في التخطيط في هجمات 7 أكتوبر.

وقال دانييل هاجاري: قُتل مروان عيسى الشخص الذي يعتبر رقم 3 في حماس خلال هجوم على قطاع غزة"

وأوضح أن مروان عيسى عمره 59 عاماً، أحد مؤسسي كتائب عز الدين القسام، متورط في عملية اختطاف جلعاد شاليط".

ومنتصف مارس الجاري ذكرت تقارير إسرائيلية وغربية أن المسؤولين في إسرائيل يعتقدون الآن بأن مروان عيسى، الرجل الثالث في هرم قيادة حماس في غزة، قد قتل في غارة جوية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القوات الجوية استخدمت ما يقرب من 20 طنًا من القنابل، من بينها قنابل مضادة للمخابئ.

بينما لم يصدر بيان رسمي من حماس حتى كتابة هذه السطور، بشأن مقتل نائب قائد كتائب عز الدين القسام.