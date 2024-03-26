جودو وتنس.. المشروع القومى للموهبة يحقق أحلام شباب أسوان "صور"

أسوان - صلاح المسن

تهتم الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمواهب الرياضية الواعدة التي تفيد مصر في المستقبل، حيث يتم تنفيذ المشروع القومي لاكتشاف المواهب الرياضية برعاية وزارة الشباب والرياضة التي تولي الواعدين من الرياضيين الموهوبين رعاية ودعما كاملا بهدف خلق جيل جديد من الأبطال الواعدين في الألعاب الفردية والجماعية .

وواصلت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، تنفيذ مشروع اكتشاف المواهب الرياضية، حيث تم اختيار اللاعبين والكشف الطبي عليهم من قبل أطباء متخصصين، ويجري المران الأسبوعي في العديد من الألعاب الرياضية منها الجودو وتنس الطاولة والعديد من الألعاب الأخري مثل كرة القدم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية باكتشاف المواهب الرياضية والاستثمار الرياضى فيها وذلك لضرورته الهامة فى منظومة الرياضة المصرية.

ويهدف تنفيذ المشروع، إلى اكتشاف المواهب الرياضية وخلق و إعداد جيل من الرياضيين يمثل مصر في البطولات العالميه والمحافل الدولية، فيما توجه القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ هذا المشروع، وتستمر تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة أسوان، الأسبوعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالناشئين ودعمهم في كل المجالات.

وتتابع وزارة الشباب والرياضة بشكل متواصل، مراحل تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

جدير بالذكر، أن رسالة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي هي رسالة تربوية قومية فنية رياضية، ونخصص لها ميزانية كبيرة بجانب العمل علي تنمية موارد المشروع، وتتابع اللجنة العلمية واللجنة الفنية للمشروع، المتابعة والتقييم الدوري للنتائج المحققة للوصول إلي الأهداف المرجوة.

وتتواصل مراحل تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

كما تتواصل تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي "تنس طاولة" و"جودو" بأسوان، حيث ما زال العمل مستمر لإظهار قدرات أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى.

كما انطلقت تدريبات كابيتانو مصر على الملعب الفرعي بأسوان، حيث يستهدف مشروع كابيتانو مصر اكتشاف أفضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم لتقديم أجيال جديدة من المواهب إلى المنتخبات الوطنية والأندية المصرية والعالمية.

ومشروع "كابيتانو مصر" يُعد أحد أهم المشروعات الرياضية في مصر، حيث يهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الشابة في كرة القدم من جميع أنحاء مصر.من خلال برامج تدريبية عالية المستوى بقيادة مدربين متخصصين.

وتكمن أهمية المشروع لمستقبل الكرة المصرية بشكل عام وأسوان بشكل خاص،و المشروع سيمنح اللاعبين الشباب الفرصة للانضمام إلى الأندية المحترفة والتطور في مسيرتهم الكروية، وتعتمد فكرة مشروع "كابيتانو مصر" على إجراء اختبارات للمواهب من الناشئين في عمر 14 عاماً من جميع أنحاء الجمهورية، لاكتشاف المواهب الكروية الواعدة.

وكان مسئولي الشباب والرياضة بأسوان قد قاموا باستقبال ومرافقة اللجنة المختصة للإشراف والمتابعة علي تدريبات مشروع كابيتانو مصر بالملعب الفرعي بأسوان، وتم تقديم بعض الإرشادات والنقاط الهامة في التدريبات وتوضيح التعليمات للجهاز الفني والاداري بنظام التدريب المتفق عليه ومنظمة العمل داخل مشروع كابيتانو مصر.

وكان قد اجتمع مسئولي مديرية الشباب والرياضة بأسوان بالجهاز الفني والإداري لمشروع كابيتانو مصر للوقوف علي سير العمل والخطة المستهدفة للمشروع لرفع مستوي اللاعبين الذي وقع الاختيار عليهم بعد اجتياز الاختبارات التي إقامتها وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسوان في شهر يوليو 2023.



المشروع القومى للموهبة يحقق أحلام شباب أسوان (1)



المشروع القومى للموهبة يحقق أحلام شباب أسوان (2)



المشروع القومى للموهبة يحقق أحلام شباب أسوان (3)



المشروع القومى للموهبة يحقق أحلام شباب أسوان (4)



المشروع القومى للموهبة يحقق أحلام شباب أسوان (5)



المشروع القومى للموهبة يحقق أحلام شباب أسوان (6)



المشروع القومى للموهبة يحقق أحلام شباب أسوان (7)



المشروع القومى للموهبة يحقق أحلام شباب أسوان (8)



المشروع القومى للموهبة يحقق أحلام شباب أسوان (9)



المشروع القومى للموهبة يحقق أحلام شباب أسوان (10)



المشروع القومى للموهبة يحقق أحلام شباب أسوان (11)



المشروع القومى للموهبة يحقق أحلام شباب أسوان (12)