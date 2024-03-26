توصيات واجب اتباعها للمحاصيل الزراعية بعد انتهاء موجة التقلبات الجوية

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن درجات الحرارة تميل نحو الارتفاع النسبي ويكون الطقس مائل للبرودة نهارًا على مدن الساحل الشمالي ، لطيف على باقي المناطق الشمالية امتدادًا إلى شمال الصعيد، مائل للحرارة نسبيًا جنوبًا ، ويكون شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الاعتبارات والتوصيات الواجب اتباعها بعد انتهاء موجة التقلبات الجوية:
1- الرية الأخيرة للقمح هامة جداً .
2- بدأ تحفيز النبات لتجديد النمو وبسرعة تعويضاً عن فترة التوقف بسبب لخبطة الجو من خلال تكثيف اضافة محفزات النمو وليس منظمات هامة جداً لاستعاضة واستعادة النمو "400 جم طحالب + 500 جم احماض امينية وسيتوكينين منخفض التركيز + 1 ك سماد متوازن 19 – 19 -19 / للفدان " فى وجود رطوبة أرضية مناسبة للمحلول الأرضي و المحتوى على العناصر الغذائية اللازمة للنمو لكافة المحاصيل بدون استثناء عدا المحاصيل فى نهاية العمر "بطاطس – بنجر – بصل بدري – ثوم – كمون – شمر – يانسون ".
3- يتم اجراء الرشات المؤجلة لأشجار الفاكهة "المانجو – الزيتون – البرتقال - العنب " بمحفزات النمو أو برشات الخف أو رشات تثبيت العقد " وكذلك يمكن بالمبيدات اللازمة مثل الزيوت المعدنية الصيفية او الصابون البوتاسي ويمكن اجراء الرش بالمبيدات الجهازية هذه الايام .
4- البدأ في شتل محاصيل الخضر أو الفاكهة او زراعة المحاصيل الصيفية "الذرة – السمسم – الفول السوداني – زهرة الشمس – القطن ".
5- يمكن اجراء معاملات التحجيم في المحاصيل الأرضية "البطاطس – البصل – البنجر المتأخر – الثوم ".
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