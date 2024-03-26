تعرف على طريقة عمل "الأبريه" النوبى فى رمضان

أسوان – عبد الله صلاح

يعتاد أهل النوبة على إعداد بعض الأطعمة والمشروبات واعتبروها مرتبطة بشهر رمضان المبارك، ومنها مشروب "الأبريه" أحد أشهر المشروبات النوبية المفيدة للجسم عقب الصيام مباشرة.

ويستعرض "اليوم السابع" طريقة عمل الأبريه النوبى:

· لا تخلو مائدة رمضانية فى بيوت النوبة أو شوارعها إلا وفيها هذا المشروب المغذى.

· الأبريه عبارة عن فطائر رقيقة تصنع من الذرة الشامية بعد طحنها وعجنها.

· مكوناته عبارة عن دقيق وماء وبعض الفواكه لإضافة نكهة على المشروب.

· يخلط دقيق القمح مع دقيق الذرة وملح وماء ويعجن جيدا ويترك يومين ليتخمر.

· بعد أن يتخمر العجين يخبز على صاج الدوكة.

· تفرش العجين بطريقة دائرية طبقة رقيقة جدا بخشبة نصف دائرية مخصصة لعمل الأبرية أو باليد وترفع سريعا بالسكين قبل أن يحمر.

· توضع علي الطبق النوبى المسمى بـ"الشوور" أو " التاجدى".

· بعد التأكد من جفافه يفتت لقطع صغيرة فى حجم مقلة العين وتوضع فى أكياس من القماش يحتفظ بتهويته وجفافه.

· هذه الرقائق الخفيفة من الأبريه يتم تكسيرها لقطع صغيرة ويضاف لها الماء البارد أو بعض الإضافات الأخرى مثل الليمون أو البرتقال أو غير ذلك من أنواع الفاكهة ويشرب مع الإفطار فى رمضان.