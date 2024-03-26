اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2024 05:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على طريقة عمل "الأبريه" النوبى فى رمضان

الثلاثاء، 26 مارس 2024 04:00 ص
تعرف على طريقة عمل "الأبريه" النوبى فى رمضان الأبريه بعد تجهيزه
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتاد أهل النوبة على إعداد بعض الأطعمة والمشروبات واعتبروها مرتبطة بشهر رمضان المبارك، ومنها مشروب "الأبريه" أحد أشهر المشروبات النوبية المفيدة للجسم عقب الصيام مباشرة.

ويستعرض "اليوم السابع" طريقة عمل الأبريه النوبى:

·      لا تخلو مائدة رمضانية فى بيوت النوبة أو شوارعها إلا وفيها هذا المشروب المغذى.

·      الأبريه عبارة عن فطائر رقيقة تصنع من الذرة الشامية بعد طحنها وعجنها.

·      مكوناته عبارة عن دقيق وماء وبعض الفواكه لإضافة نكهة على المشروب.

·      يخلط دقيق القمح مع دقيق الذرة وملح وماء ويعجن جيدا ويترك يومين ليتخمر.

·      بعد أن يتخمر العجين يخبز على صاج الدوكة.

·      تفرش العجين بطريقة دائرية طبقة رقيقة جدا بخشبة نصف دائرية مخصصة لعمل الأبرية أو باليد وترفع سريعا بالسكين قبل أن يحمر.

·      توضع علي الطبق النوبى المسمى بـ"الشوور" أو " التاجدى".

·      بعد التأكد من جفافه يفتت لقطع صغيرة فى حجم مقلة العين وتوضع فى أكياس من القماش يحتفظ بتهويته وجفافه.

·      هذه الرقائق الخفيفة من الأبريه يتم تكسيرها لقطع صغيرة ويضاف لها الماء البارد أو بعض الإضافات الأخرى مثل الليمون أو البرتقال أو غير ذلك من أنواع الفاكهة ويشرب مع الإفطار فى رمضان.

 

 







الابريه

النوبه

اسوان

طريقه اعداد الابريه

مشروب الابريه

الابريه النوبى

الابريق

رمضان

مشروبات رمضان

اكلات رمضان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة