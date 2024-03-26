تعرف على حجم صادرات الدول العربية من الغاز المسيل لليابان والصين

كتبت -مروة الغول

ذكرت النشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " الصادرة خلال الشهر الجارى، أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعى المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان حوالى 5.122 مليون طن خلال شهر ديسمبر 2023، مستأثرة بحصة بلغت 23.5% من الإجمالي.

وارتفع المتوسط الشهرى للسعر الفورى للغاز الطبيعى المسال فى مركز هنرى بالسوق الأمريكى خلال شهر يناير 2024 إلى 3.18 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية،كما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسال فى اليابان خلال شهر ديسمبر 2023 بمقدار 1.63 دولار لكل مليون مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 13.52 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى الصين بمقدار 1.47 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 13.39 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسال فى كوريا الجنوبية بمقدار 2.36 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 14.73 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسال فى تايوان بمقدار 1.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 12.21 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.