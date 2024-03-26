تعاون مصرى يابانى لتدريب الأطباء الأفارقة على الأمراض المعدية وصحة الأم

كتبت أمل علام

قال السفير اليابانى بالقاهرة أوكا هيروشى، خلال الاحتفال بيوم الطبيب، تقوم مصر واليابان باستضافة المتخصصين في المجال الطبي من الدول الإفريقية لحضور التدريب المشترك المقام في مصر، وبالتحديد تتعاون اليابان ومصر معًا في تنفيذ التدريب المشترك على الأمراض المعدية وصحة الأمومة والطفولة، من أجل تعزيز التغطية الصحية الشاملة، وخلال هذا العام فقط حضر 109 متدربين من الدول الإفريقية إلى مصر للمشاركة في التدريب في المجال الصحي.

وفي يوم 10 مارس هذا الشهر، وقعت اليابان على التعاون في توفيرالمعدات الطبية للمستشفيات المصرية التي تستقبل المرضى والجرحى من قطاع غزة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 500 ألف شخص، بما في ذلك المصريين من المعدات الطبية التي تم توفيرها من خلال هذا المشروع الذي تبلغ قيمته حوالي 8 مليون دولار

وإلى جانب هذا التعاون بين الحكومتين، إنه لمن دواعي السرور والفخر بالنسبة لليابان أن يتم اليوم إضافة هذا التعاون الجديد وهيئة الرعاية الصحية مما سيُساهم في تحسين الصحة في مصر.

وفي نهاية كلمتي، أتقدم بالتهنئة مجددًا إلى كل القائمين على هذا التوقيع، وبدعواتي القلبية بالمزيد من التقدم والتطوير للتعاون بين اليابان والهيئة العامة للتأمين الصحي، والمزيد من التقدم والتطور للنظام الصحي في مصر.