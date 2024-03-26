بوليتيكو: 300 مليون دولار خصصتها واشنطن لأوكرانيا أنفقت قبل أشهر من استلامها

أحمد علوى

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن الـ 300 مليون دولار التي خصصتها الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا الأسبوع الماضي، تم إنفاقها قبل أربعة أشهر، وفقا لما نشرته قناة روسيا اليوم الروسية.

ويشار إلى أن حزمة المساعدات البالغة قيمتها 300 مليون دولار، التي تم تخصيصها من خلال "المبادرة للمساعدة الأمنية لأوكرانيا" (USAI)، تم إدراجها على التشريع حول تمويل الحكومة بقيمة 1.2 تريليون دولار، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت.

ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول أمريكي قوله، إن هذا المبلغ الذي تم تخصيصه، "ليس متاحا لاستخدامه الآن"، وأن الاتفاق عليه كان خطوة رمزية.

وكان البنتاجون قد أشار في نوفمبر الماضي، إلى أنه "استنفد الموارد المتبقية تحت USAI، التي يمكن استخدامها لدعم أوكرانيا".

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة USAI لدعم أوكرانيا تم إطلاقها في عام 2014، وهذا برنامج منفصل عن توريدات الأسلحة من المخزونات الأمريكية القائمة، علما بأنه تقديم المساعدات العسكرية من المخزونات القائمة، يتعين على المشرعين الأمريكيين المصادقة على تخصيص الموارد للبنتاغون ليشتري أسلحة ومعدات جديدة تعويضا عما أرسل إلى أوكرانيا.

وجدير بالذكر أن الجمهوريين في الكونغرس يعرقلون مبادرات إدارة الرئيس جو بايدن لتمويل المساعدات الجديدة لعدد من حلفاء واشنطن، بينهم أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، لعدم موافقتهم على سياسات إدارة بايدن في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية.

وفي آخر خطوة صادق مجلس الشيوخ في فبراير الماضي على التشريع حول تخصيص 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، لكن رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون رفض طرح التشريع على التصويت في مجلس النواب.

ولا يزال مصير المساعدات لأوكرانيا وغيرها من الدول التي تتلقى مساعدات أمريكية، مجهولا في ظل استمرار الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.