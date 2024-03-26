اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2024 10:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بولندا تخطط لإنشاء قاعدة طائرات مروحية عسكرية بالقرب من أوكرانيا

الثلاثاء، 26 مارس 2024 10:01 ص
بولندا تخطط لإنشاء قاعدة طائرات مروحية عسكرية بالقرب من أوكرانيا الجيش البولندى ـ صورة أرشيفية
وارسو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت بولندا، اليوم الثلاثاء، عن خطط لإنشاء قاعدة طائرات مروحية عسكرية بالقرب من أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش - بحسب وكالة الأنباء البولندية - إنه "فى خطوة لتعزيز الأمن القومي والنمو الاقتصادي، تخطط بولندا لإنشاء قاعدة طائرات مروحية عسكرية دائمة في مطار لوبلين جنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا".

وقال مسؤولون بولنديون إن "هذه المبادرة تشكل جزءا من تعاون أوسع بين وزارة الدفاع البولندية ومنطقة لوبلين، بهدف تعزيز الوجود العسكري في شرق بولندا ودعم تنمية المنطقة".

ومن المتوقع أن تضم القاعدة الجديدة، وهي حاليا في المراحل النهائية من التفاوض مع السلطات المحلية، طائرات هليكوبتر عسكرية مختلفة، سيتم تحديد أنواعها لاحقا بناء على احتياجات القوات المسلحة البولندية.







بولندا

الدفاع البولنديه

اوكرانيا

الحدود البولنديه الاوكرانيه

اخبار بولندا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة