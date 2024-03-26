بولندا تخطط لإنشاء قاعدة طائرات مروحية عسكرية بالقرب من أوكرانيا

وارسو (أ ش أ)

أعلنت بولندا، اليوم الثلاثاء، عن خطط لإنشاء قاعدة طائرات مروحية عسكرية بالقرب من أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش - بحسب وكالة الأنباء البولندية - إنه "فى خطوة لتعزيز الأمن القومي والنمو الاقتصادي، تخطط بولندا لإنشاء قاعدة طائرات مروحية عسكرية دائمة في مطار لوبلين جنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا".

وقال مسؤولون بولنديون إن "هذه المبادرة تشكل جزءا من تعاون أوسع بين وزارة الدفاع البولندية ومنطقة لوبلين، بهدف تعزيز الوجود العسكري في شرق بولندا ودعم تنمية المنطقة".

ومن المتوقع أن تضم القاعدة الجديدة، وهي حاليا في المراحل النهائية من التفاوض مع السلطات المحلية، طائرات هليكوبتر عسكرية مختلفة، سيتم تحديد أنواعها لاحقا بناء على احتياجات القوات المسلحة البولندية.