بدون متهم.. جثة محتال الإسكندرية داخل "ديب فريزر"

إعداد أحمد حسني

لكل جريمة متهم يقوم بها مهما صغرت أو كبرت، لكن في حقيقة الأمر أن هناك بعض القضايا خالفت هذه القاعدة ووقعت الجريمة ولم يٌكشف عن الجاني أو المتهم.

حلقات جديد يقدمها اليوم السابع على مدار 30 يوما في شهر رمضان الكريم، يناقش فيها أبرز القضايا التي قيدت " ضد مجهول" ولم يستدل فيها على متهم رغم مرور أعوام عديدة على ارتكابها.



-محتال الإسكندرية



قضية جديدة وغريبة من نوعها، شهدتها محافظة الإسكندرية، بعد أن استيقظ الأهالى على صدمة مفزعة بالعثور على جثة مجهولة داخل "ديب فريزر" بشقة مهجورة بمنطقة "دربالة".

تبين من التحقيقات أن الشقة محل الحادث ملك لسيدة من أسوان، ومستأجرة منذ ما يقرب من عشر سنوات لرجل أعمال.

الطب الشرعى كشف عن مفاجأة بأن الجثة التى تم العثور عليها داخل الفريزر بالشقة، مر عليها ما يزيد على "4 سنوات" على وفاتها لوجود الجثة فى حالة تعفن وتحلل كامل، ولم يتبق منها سوى آثار الملابس التى كان يرتديها المجنى عليه.

وتبين من التحريات أن المجنى عليه اعتاد النصب على المواطنين، ما يرجح قيام أحد ضحاياه بالتخلص منه بتلك الطريقة دون أن يدرى أحد.