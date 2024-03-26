السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتهديد فتاة فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "م.ع.ا." بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ا.ح" بنشر صور خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة قسم أول سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجنى عليها وإفشاء أمور خادشة للشرف بنشر صور خاصة بها مقابل مبالغ مالية والتعدى على قيم الأسر المصرية والمبادئ وتعد إزعاج المجنى عليها.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.