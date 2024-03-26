المديريات التعليمية تعلن جداول امتحانات نهاية العام لصفوف النقل

كتب محمود طه حسين

بدأت المديريات التعليمية في تجهيز جداول امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية على أن تتضمن المواعيد بدء الاختبارات 8 مايو وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن بعض المديريات اعتمدت المواعيد الخاصة ببدء الامتحانات، على أن تعلن الجداول خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء تقييم الطلاب في امتحان مارس، مشيرة إلى أنه تم تحديد مواصفة امتحانات نهاية العام في المواد وإرسالها إلى المديريات والإدارات التعليمية للالتزام بها.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات الرياضيات لطلاب المرحلة الإعدادية، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي كالآتي:



- بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، سيكون الامتحان عبارة عن سؤال اختر من 5 مفردات، بـ5 درجات، أما سؤال أكمل لـ 4 مفردات عليه 4 درجات.

- بالنسبة للأسئلة المقالية، فإن امتحانات الرياضة للطلاب سيكون مكون من 3 أسئلة مقالية، لكل سؤال 5 درجات، على أن يتكون كل سؤال من فقرتين على الأقل.

وبالنسبة للمواصفات الفنية لامتحانات الرياضيات لطلاب الشهادة الإعدادية، فى ورقة الجبر تشتمل على مفاهيم ومهارات أساسية وتراكمية، وكذلك المعادلات والدوال الكسرية والعمليات عليها، والاحتمال، و تحتوى ورقة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية، على مفاهيم ومهارات أساسية وتراكمية، ومفاهيم وتعاريف هندسية، والزوايا والأقواس في الدائرة حتى الزوايا المحيطة، والشكل الرباعي الدائري، والعلاقة بين مماسات الدائرة والزاوية المماسية.