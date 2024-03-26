الفصائل الفلسطينية تطلق رشقة صواريخ على الأراضي المحتلة

كتب عبد الوهاب الجندى

أطلقت الفصائل الفلسطينية، رشقات صاروخية باتجاه الاراضي المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في اللحظات الأولى من اليوم الثلاثاء.

فيما قالت الإذاعة العبرية، إن القبة الحديدية اعترضت 3 صواريخ، مشيرة إلى أن إجمالي 14 صاروخًا تم إطلاقها من غزة".

في اليوم الـ172 للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة واليوم الـ16 من رمضان، رحبت الدول العربية والمجتمع الدولي، بقرار مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وطالبت المجلس بالضغط على الاحتلال للالتزام بتطبيقه "ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".