الفاصوليا البيضاء فى فطار رمضان هتضبط سكرك وتزيل السموم من جسمك

كتبت فاطمة خليل

الفاصوليا البيضاء المطبوخة من أفضل الأطعمة الصحية التى يمكنك تناولها فى مائدة الإفطار فى رمضان، ومن فوائدها خفض السكر وإزالة السموم من الجسم وإنقاص الوزن، نتعرف فى هذا التقرير على فوائد الفاصوليا البيضاء المطبوخة، بحسب موقع " motherearthstore".

فوائد الفاصوليا البيضاء المطبوخة

إزالة السموم من الجسم

الفاصوليا البيضاء هي واحدة من المصادر الغذائية الأكثر تركيزا من الموليبدينوم. على الرغم من اكتشافه بالفعل في عام 1778، إلا أن الموليبدينوم هو معدن نادر غير معروف نسبيًا، ومع ذلك، فمن المهم للغاية لصحة جيدة. الموليبدينوم مطلوب لصنع وتنشيط عدد من إنزيمات إزالة السموم، بما في ذلك ألدهيد أوكسيديز وأكسيداز الكبريتيت.

خفض نسبة السكر في الدم

تعتبر الفاصوليا غنية بالكربوهيدرات بطيئة الهضم والبروتين والألياف، وهى من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض أو مؤشر نسبة السكر في الدم، GI، وهو مؤشر رقمي يصنف الأطعمة بناءً على تأثيرها المتوقع على مستويات السكر في الدم.

الأطعمة التي تسجل ارتفاعًا في مؤشر نسبة السكر في الدم (مثل الخبز الأبيض والبطاطس) تتحلل بسرعة أثناء عملية الهضم وتتسبب في ارتفاع فوري في مستويات السكر في الدم والأنسولين ويعقب هذا الارتفاع السريع انخفاض كبير في مستويات السكر في الدم وقد تم ربط هذه التقلبات بحالات مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني وزيادة الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية والتعب.

على النقيض من ذلك، فإن الأطعمة ذات مؤشر سكر منخفض - مثل الفاصوليا البيضاء - لا تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وهذا بدوره يساعد على إبقاء الرغبة الشديدة فى تناول الطعام وتقلبات المزاج بعيدا.



يُعتقد أيضًا أن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري عند البالغين.

تحارب تخزين الطاقة على شكل دهون في الجسم

توفر الفاصوليا البيضاء وغيرها من الأطعمة ذات نسبة السكر في الدم المنخفضة فوائد غير عادية لفقدان الوزن.

عندما تتسبب الكربوهيدرات الموجودة في طعامنا في ارتفاع مستويات السكر في الدم، يتم إنتاج هرمون متعدد الببتيد يسمى الأنسولين عن طريق البنكرياس (عضو غدي كبير يقع خلف المعدة).

الغرض من الأنسولين هو خفض مستويات السكر المرتفعة في الدم عن طريق تحفيز امتصاص الجلوكوز (السكر) بواسطة خلايا الجسم والتي يمكنها بعد ذلك استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة.

ومع ذلك، إذا كانت مستويات السكر في الدم مرتفعة جدًا (على سبيل المثال بعد تناول وجبة بها مؤشر جلايسيمي مرتفع)، فسيتسبب الأنسولين في تخزين بعض نسبة السكر في الدم على شكل دهون (لاستخدامها لاحقًا كطاقة).

الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض مثل الفاصوليا لها تأثير معاكس بالإضافة إلى تأثيرها اللطيف على مستويات السكر في الدم، قد توفر الفاصوليا البيضاء فوائد فقدان الوزن بسبب قدرتها على إنتاج مثبطات ألفا الأميليز.

من المعروف أن مثبطات ألفا الأميليز تعمل على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات (وبالتالي تخزين الطاقة كدهون في الجسم) عن طريق تثبيط الإنزيمات المسؤولة عن تحويل النشويات إلى سكريات أبسط.

