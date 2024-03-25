اليوم السابع
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الفاصوليا البيضاء المطبوخة علاج سريع وخافض لارتفاع نسبة السكر فى الدم

الإثنين، 25 مارس 2024 10:00 م
الفاصوليا البيضاء المطبوخة علاج سريع وخافض لارتفاع نسبة السكر فى الدم الفاصوليا البيضاء لمرضى السكر
كتبت فاطمة خليل

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أكد خبراء تغذية بريطانيون أن الفاصوليا البيضاء المطبوخة تساعد مرضى السكر في التحكم بمستوى سكر الدم بأقل جهد، وتساعد على خفض السكر بشكل سريع، وذلك لأنها غنية بالألياف والبروتين، بحسب موقع "ديلي إكسبريس".

وأوضح الخبراء أنه يمكنك إضافة طبق الفاصوليا المطبوخة على جانب طبقك أو على السلطة، وكذلك يمكنك تناول الفاصوليا بألوانها المختلفة مثل: البيضاء والحمراء والسوداء.

الفاصوليا مليئة بالمواد المغذية والمعادن والفيتامينات التي تخفض سكر الدم

وبحسب الخبراء فإن الفاصوليا خيار ممتاز لمرضى السكر وهي محملة بالمواد المغذية والمعادن والفيتامينات، كما أنها تحتوي على نسبة عالية جدًا من الألياف، ما يجعلنا نشعر بالشبع كما أنها تحتوي على نسبة عالية جدًا من البروتين.

وأوضحت مؤسسة Diabetes UK أيضًا أن تناول الفاصوليا يمكن أن يساعد في تجنب الارتفاع الحاد في نسبة الجلوكوز في الدم.

وقالت أنه على الرغم من أن الفاصوليا تحتوي على الكربوهيدرات، إلا أنها لا تؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات الجلوكوز في الدم مقارنة بالأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل الأرز والمكرونة".

يرجع السبب وراء تأثير الفاصوليا بشكل مفيد على نسبة السكر في الدم إلى مؤشر نسبة السكر في الدم (GI).
إذا قمت بأخذ "تركيبة" الكربوهيدرات الموجودة في الفاصوليا بالإضافة إلى محتواها من الألياف والبروتين، فستحصل على انهيار بطيء للكربوهيدرات ولهذا السبب لا يعاني مرضى السكر في كثير من الأحيان من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الفاصوليا.







الفاصوليا البيضاء

الفاصوليا البيضاء المطبوخة

فوائد الفاصوليا البيضاء

الفاصوليا البيضاء لمرضى السكر




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