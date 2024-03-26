الشرطة الهندية تلقى القبض على عشرات المتظاهرين المعارضين

نيودلهى (أ ش أ)

ألقت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء، القبض على عشرات المتظاهرين لمنعهم من الانطلاق فى مسيرة باتجاه مقر رئيس الوزراء للمطالبة بإطلاق سراح مسؤول معارض منتخب يتهمون السلطات بتلفيق اتهامات الفساد له.

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية أن قرابة 300 من داعمى رئيس وزراء "دلهى" المنتخب أرفيند كيجريوال تجمعوا أمام مقر البرلمان لبدء مسيرتهم إلا أن قوات الشرطة اعتقلت أعدادا كبيرة منهم.

واعتقلت السلطات كيجريوال الذي يعد من أبرز السياسيين المعارضين لرئيس الوزراء ناريندرا مودى فى 21 من مارس الجاري واتهمته بالضلوع مع حزبه في قبول رشوة قبل عامين، ونفى الحزب الاتهامات قائلا إن الحكومة تختلقها.

ويشارك حزب كيجريوال في ائتلاف واسع لأحزاب المعارضة، ويعد الائتلاف الخصم الرئيسي لحزب مودي في الانتخابات المقبلة، وتتهم المعارضة الحكومة باستغلال السلطة لإضعاف المعارضة السياسية بالاعتقال وتحقيقات الفساد قبيل الانتخابات المقررة في 19 من أبريل المقبل، وهو ما تنفيه الحكومة.