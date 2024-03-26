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البورصة المصرية.. ارتفاع المؤشرات بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء

الثلاثاء، 26 مارس 2024 10:10 ص
البورصة المصرية.. ارتفاع المؤشرات بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،  منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 29503 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 35978 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 12610 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 6762 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 9657 نقطة.

 







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