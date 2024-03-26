البورصة المصرية.. ارتفاع المؤشرات بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 29503 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 35978 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 12610 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 6762 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 9657 نقطة.