الاستحمام فى الصباح أم فى الليل؟.. أيهما أفضل لصحتك

كتبت فاطمة ياسر

الاستحمام من الطقوس اليومية التى نقوم بها، ولكن هل فكرت يومًا ما هو مدى تأثر صحتك عند الاستحمام؟، وما هو وقت الاستحمام الأفضل لصحتك؟ يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع timesofindia

عندما يتعلق الأمر بالاستحمام، فإن الفجوة بين الأشخاص الصباحيين والأشخاص الذين يحبون السهر فى الليل تكون واضحة، ويفضل البعض الاستحمام الصباحي، بينما يجد البعض الآخر أنه من الجيد التخلص من متاعب اليوم قبل الذهاب إلى السرير.

غالبًا ما يتلخص الاختيار بين الاستحمام صباحًا أو ليلاً في التفضيل الشخصي، في حين أن الاستحمام في الصباح قد يساعد في بدء يومك بموجة من الانتعاش، إلا أن هناك فوائد مختلفة مرتبطة بالاستحمام المسائي فهو يمهد الطريق أيضًا لنوم مريح أثناء الليل.



وأشار التقرير إلي أنه هناك أهمية لدرجة حرارة الدش مقارنة بالتوقيت، فلمحبي الاستحمام الصباحي، يقترح إضافة العلاج بالماء البارد لتعزيز المناعة والحيوية.

ويمكن للاستحمام المسائي بالماء الدافئ أن يساعد على الاسترخاء ويسهل الانتقال الطبيعي إلى النوم.



كما أن الاستحمام عاملاً مهمًا لأنه يساعد على التخلص من العرق والبكتيريا المتراكمة أثناء النوم، مما يدعو إلى الشطف السريع في الصباح للحفاظ على صحة الجلد.

ومع ذلك، يُحذر من الإفراط في الاستحمام، وينصح بفترات أقصر واستخدام الماء الفاتر لمنع تهيج الجلد.



فإن إيجاد التوازن الذي يناسب نمط حياتك ويعزز الرفاهية العامة أمر بالغ الأهمية، و سواء كنت من محبي الليل أو الصباح، اجعل التنظيف والعناية الذاتية أولوية في جدولك اليومي .