الأمن الإنسانى.. إعادة طفل ضل طريقه لأحضان أسرته بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية فى إعادة طفل ضل الطريق لأهليته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية لمتابعة الحالة الأمنية وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القليوبية بدائرة قسم شرطة ثان العبور تلاحظ لهم تواجد طفل بمفرده بالطريق وبمناقشته قرر بخروجه من المنزل رفقة أحد أصدقائه وضل الطريق وعدم تمكنه من العودة لمسكنه.

تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل وتحديد أهليته والتواصل معهم وتسليمهم الطفل المذكور عقب أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته وقد لاقى ذلك استحساناً من أهل وأقارب الطفل.