اعرف شروط الاشتراك بمسابقة "تعليم دمياط" لتصميم أفضل بوستر دعائى

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت مديرية التعليم بمحافظة دمياط ، عن إطلاق مسابقة للطلاب خلال شهر رمضان المعظم حتى يوم الخميس الموافق 4/4/2024م عن أفضل بوستر دعائي باستخدام (Microsoft Graphic Designer)، والتي سوف يتم تكريم الطلاب الفائزين من خلالها؛ وذلك كهدف أساسى للوزارة بعدم الاكتفاء بتدريب الطلاب فقط والعمل على التطبيق العملي لنواتج التدريب للتأكد من تحقيق أهداف التدريبات.

علما أنه سيتم اختيار أفضل 3 تصميمات للمنافسة على مستوى الجمهورية من خلال لجنة تحكيم من الإدارة العامة للتدريب الإلكترونى.

تفاصيل المسابقة:

مسابقة أفضل تصميم باستخدام Microsoft Designer



الهدف من المسابقة:

● تنمية مهارات الطلاب في التصميم باستخدام Microsoft Designer.

● تشجيع الطلاب على الإبداع و الابتكار.

● إبراز المواهب المتميزة في مجال التصميم ورعايتها.

شروط المشاركة:

الصف الدراسي: طلاب وزارة التربية والتعليم من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوى الحاصلين على تدريب (Microsoft Graphic Designer) من خلال أحد مدربى المبادرة بالمحافظة.

نوع التصميم:

● يجب أن يكون التصميم إبداعيًا ومبتكرًا.

● يقوم الطالب بتصميم شعار لحملة توعوية عن "ترويج السياحة فى مصر".

أداة التصميم:

● يجب أن يتم تصميم العمل باستخدام Microsoft Designer فقط.

● يمكن للطالب استخدام أي ميزات أو أدوات متوفرة في Microsoft Designer لإنشاء تصميمه.

التسجيل في المسابقة:

● سيتم إغلاق باب التسجيل في المسابقة في 3/4/2024م.

معايير التقييم:

الإبداع والابتكار (25 نقطة):

● التصميم الفريد: مدى تميز وتفرد التصميم.

● الرسالة: قدرة الطالب على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة.

● الإلهام والإبهار: أن يكون التصميم مصدر إلهام للمستفيدين ويحفّزهم على التفكير بشكل جديد عن موضوع التصميم.

الجماليات و الجودة (25 نقطة).

رابط التسجيل

https://forms.office.com/r/bV6pBVm6PM