مدير "تعليم دمياط" يتابع استعدادات المدارس لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

دمياط معتز الشربيني

تابع محمد رمضان، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، مع مديرى الإدارات التعليمية، ومديرى المراحل وشؤون الطلاب استعدادات المدارس لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، وشدد على ضرورة الالتزام بالكثافة القانونية للطلاب داخل اللجان، بحيث لا يتجاوز عددهم 20 طالبًا فى اللجنة، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، مع الالتزام بإجراء الامتحانات وفقًا للقواعد المنظمة لها، وعدم وجود أية معوقات أمام أعضاء لجنة النظام والمراقبة، واستيفاء كافة الشروط القانونية لجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات.

ووجه مدير تعليم دمياط، بضرورة الالتزام بتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، مع الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية الصادرة عن المركز القومى للامتحانات والتقييم التربوى، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية.

وأشار مدير تعليم دمياط، إلى أن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تتابع كافة الإجراءات المتخذة للاستعداد للامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية، ومراعاة التباعد بين الطلاب، مضيفا أن كافة أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانيات لإنجاح الامتحانات باعتبارها مهام وطنية.